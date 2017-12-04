〈中部〉埔里大坪頂232頃農地 完成圳路給水

2017-12-04

農委會主委到場啟動通水

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕百香果產量佔全台七成的南投縣埔里鎮大坪頂地區，過去屬水利會非灌區，農民須自費鑿井或買水灌溉，今年被農委會列為首波水利會擴大服務範圍，第一階段二三二公頃農地已完成圳路給水，明年底第二階段四百公頃農地也將有水可用，農委會主委林聰賢昨到場舉行啟動儀式，象徵啟動通水，有農民說，感覺要出頭天了。

埔里鎮大坪頂地區有六百多公頃農地，早年屬水利非灌區，民國四十四年由省水利處規劃施設能高大圳，花了十七年完成，民國六十一年大坪頂地區有圳路幹線，但農民因未同意負擔工程受益費，因此只做主幹線而沒有做支分線，農民數十年來須自行鑿井抽水或買水來灌溉，鑿一口井高達近百萬元，農民得排班取水，常因搶水而鬧得不愉快。

明年一月納入水利會灌區

南投水利會十一年前由時任會長洪國浩，向中央爭取補助一億元，將能高大圳水引入大坪頂地區，農民以一度五元、七元或九元之價，向水利會買灌溉用水。

農委會主委林聰賢致詞時表示，中央今年起擴大灌區政策，南投縣大坪頂地區即列入該計畫區，南投水利會分兩階段舖設省水管灌溉設施，架構用水系統，今年第一階段二三二公頃完成圳路，明年一月納入水利會灌區。第二階段四百公頃目前正在施工，預定後年一月納入灌區。

林聰賢也說，全國的農地大約還有五成四未在灌區內，除南投縣外，其他農業縣也會逐步納入，今年度是二千公頃，明年度全國的目標是四千五百公頃。

回應農業缺工允補助設施

南投水利會也表示，大坪頂分兩階段納入灌區，農民就可建立完整水利小組，有穩定的水源，惟該區動力供水方式，水利會依法仍可收水費，但會調降費率。

昨日代表縣府的南投縣副縣長陳正昇，則向林聰賢拜託，希望中央下一步能將八卦山旱灌區納入彰化水利會的灌區，施設另外，陳正昇及立委馬文君等人，昨也在會中請農委會重視並解決農業缺工問題，林聰賢則回應，會先著手補助機械化和設施農業來解決人力不足問題。