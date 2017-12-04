〈中部〉汰換烏賊車居冠 李應元加碼激勵挺嘉市

2017-12-04

〔記者王善嬿／嘉市報導〕政府推動汰換二行程機車，降低排放細懸浮微粒（PM2.5）以改善空氣污染，嘉義市、縣目標達成率各為一四一‧一％、一○九‧一％，分居全國一、二名，環保署長李應元昨表肯定，市長涂醒哲反映，嘉市境內污染源約十八％，餘為境外污染，所獲空污防制補助卻較雲林縣、嘉義縣還少，「沒錢很難做」，希望中央多挹注。

李釋出附條件的激勵措施，若嘉市到明年二月底達成率達二百％，將補助約一億元，用於發展嘉市公共運輸系統。

李應元昨早到嘉市府前，與涂醒哲、嘉縣環保局長顏旭明等人召開記者會，他引用蔡英文總統的話，稱讚涂「不會說話，但很會做事」，還說設籍嘉市二行程機車到去年底有三萬二千四百二十九輛，截至今年十一月，已淘汰一萬四千八百五十六輛，比環保署指定的目標值一萬五百三十輛還高，達成率一四一‧一％，嘉縣也有一○九‧一％，是全國唯二達成率破百的城市。

達成率若達標 將補助一億

涂醒哲表示，嘉市境內污染源少、規模小，中央分配及地方徵收的空污費一年不足一千萬元，但市府透過加碼補助，加速淘汰二行程機車，寺廟配合推廣少放鞭炮、減少燒香等，將PM2.5年均值濃度從每立方公尺三十四‧七微克降到二十五微克，改善幅度居全國之冠。

涂向李說，因經費有限，防制空污也遇瓶頸，嘉市公共運輸系統如無政府狀態，民眾都自行開車、騎機車，中央若能給多一點經費，就可用於建置電動公車、公共自行車網等；李允全力支持，宣布要送給嘉市獎金，如果到明年二月底，嘉市汰換二行程機車的目標達成率達二百％，將挹注近一億元，助嘉市節能減碳。

顏旭明受訪說，嘉縣除加碼補助民眾淘汰二行程機車，還利用監理站系統篩選資料逐戶拜訪、寄送通知單，並著重對工廠、農業廢棄物及露天燃燒稻草的管制，縣市為共同生活圈，李也表達支持嘉縣推動電動公車。