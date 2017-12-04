〈中部〉完成丈夫扶弱遺願 她募款送紅豆餅

2017-12-04

家扶歲末送暖 祥哥紅豆餅熱賣

〔記者陳燦坤／雲林報導〕完成丈夫遺願，李芳英昨天在雲林家扶中心與志同道合的朋友雇用一部攤車，無限量招待弱勢家庭享用剛出爐的紅豆餅，希望讓他們感受到溫暖，家扶也勉勵孩子們用功讀書，未來回饋社會。

家扶中心歲末送暖活動昨天在北港高中登場，上千個弱勢家庭扶老攜幼參加，其中一個攤位傳來香甜味道，入口掛著「祥哥紅豆餅」免費兌換，大排長龍的民眾迫不及待想一嚐美味的紅豆餅，攤商人員拿著麵漿、紅豆泥不斷灌入火爐模子，雙手不曾停過，招待弱勢家庭享用紅豆餅的李芳英面露微笑，將溫熱的紅豆餅送到每位弱勢家庭成員手裡。

丈夫心肌梗塞過世 妻與好友接棒

發起這項善行是李芳英想延續丈夫林金祥生前願望。林金祥自幼家庭貧困，能吃到一塊紅豆餅就很開心，去年他想將紅豆餅的美味與每個弱勢家庭分享，與朋友募款想在家扶中心歲末送暖活動贈餅，沒想到隔天他因心肌梗塞過世，李芳英與好友們今年繼續募款，完成林金祥寒冬送暖的愛心遺願。

看到家扶中心在北港高中歲末送暖活動擺滿六十餘個攤位，李芳英感到很溫馨，台灣願意付出的慈善企業及團體未因景氣不佳而打折扣。家扶中心表示，考量許多弱勢家庭的嬰兒及年長者泡奶粉需求，家扶中心發起勸募熱水瓶，儘管初期成效有限，但在歲末送暖的前一週奇跡似地募集所需數量。

家扶中心主任委員陳燦勳期勉弱勢家庭的孩子在逆境中奮發向上，日後若事業有成，應飲水思源、奉獻己力貢獻社會，回報善心人士的關懷。