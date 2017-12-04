〈中部〉民雄站超低溫00°C？ 扶輪鐘擺烏龍

2017-12-04

氣溫顯示故障 網友諷看起來有點冷

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕台鐵民雄車站一座時間與氣溫顯示器，出現「00°C」超低溫的烏龍顯示，無獨有偶，民雄國小校門時間顯示器螢幕則黑漆漆，兩者都由民雄扶輪社捐贈。社方強調，已在上個月理事會通過動用修繕費，近期斥資修復。

民雄鄉郭姓老翁昨向本報反映，民雄車站戶外走廊上方，由民雄扶輪社捐贈的時間、氣溫顯示器，時間顯示部分正常，但切換到溫度時卻顯示「00°C」，車站是進出民雄主要門戶之一，出現烏龍畫面，貽笑大方。

網友「葉凡」則在臉書社團「民雄大小事」貼文揶揄「民雄看起來有點冷，真的是『看起來』」；陳姓男子表示，這個溫度會下雪讓人抖不停。

公益捐贈贏美名 卻因維護不力故障

郭翁還說，民雄國小校門內第一棟校舍上方的時間顯示器，也是扶輪社贈送，除外表斑駁，螢幕更是不見數字，據他觀察損壞近一年。

民眾質疑，部分社團老是以「公益捐贈」名義，在重要路口、公園內或建物上，設置「景觀時鐘」、「溫度顯示」等，贏得美名之後，設施往往因維護不力而故障，不僅失去提醒功能，反而鬧笑話。

民雄車站站長吳文傑回應，將和捐贈單位聯絡修護事宜，儘速恢復顯示器正常；民雄國小校長洪振昌說，扶輪鐘之前因時間不太準確，已洽請扶輪社早日聯絡廠商修復。

修護經費上月通過 扶輪社會儘快修

民雄扶輪社社長陳鏘謙表示，扶輪鐘等顯示器都屬電子設備，露天風吹日曬雨淋，難免會損壞，但一接獲反映就會處理，不過動用經費須經理事會通過，時間會有延誤，兩案的修護費用已在上個月討論通過，會儘快與車站、校方及廠商洽談修復事宜。