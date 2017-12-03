〈南部〉（台南）陪伴鼓勵 陳雪卿扶持身障者30年

2017-12-03

〔記者邱灝唐／台南報導〕服務於伊甸基金會的陳雪卿投入身障領域服務超過卅年，幫助許多家長與身障孩子走過最艱難的時光。她說，接觸過這麼多案例，她能從孩子們發出的聲音以及眼神判斷對方的需要，並且利用稱讚優點的方式突破心防，只要七天就能取得孩子信任。台南市社會局也感念陳的長年付出，昨日由代理市長李孟諺頒獎表揚。

陳雪卿被身障者、家屬及同事稱做「雪卿媽媽」，和藹可親的態度總能平息家屬的慌張，更能取得身障者們的信任；她說，身障者因為身體限制而變得比較封閉，到了一個陌生環境總是頭低低的不說話，因此她並不急著破冰，而是觀察孩子的一舉一動再適時遞補上稱讚，「這時就可以看到身障者們的眼神充滿驚喜」，進而卸下心防。

超過卅年的服務生涯中，陳雪卿印象最深刻的案例是一名腦性麻痺的患者，她從對方二歲時開始照顧到考上研究所，這段期間除了耐心地陪伴，更鼓勵孩子嘗試「一般生活」，勇於接觸外界，因此在就讀大學期間就能從南投獨自搭車回台南；她強調，身障者其實很有潛力。

陳雪卿的奉獻讓她獲得社會局的表揚；她有感而發地說，在身障領域服務這麼多年，最讓她不捨的還是身障者的父母，必須承擔一輩子的責任，即使年老也無法放下，因此每當想到她能以自身微薄的力量減輕一些家庭的壓力，就覺得工作相當有意義。