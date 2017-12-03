〈南部〉（台南）86歲林百貨慶生 賴揆「重溫舊夢」

2017-12-03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕林百貨八十六歲慶生，昨日熱鬧舉辦府城摩登大遊行，今年以「文學更上五棧樓」為主題， 遊行隊伍主車以廣播劇、道具呈現沈光文、楊逵、吳新榮、葉石濤等文學家作品之外，各界參與的隊伍發揮才藝與想像力，為台南府城觀光的文化場景創造鮮話題。

行政院長賴清德也趕來參加盛會，他表示，離開台南到台北已二個多月，對於台南有許多懷念，並幽默形容回來心情好像「重溫舊夢」。現場許多民眾熱情要求合照，他掛滿笑容有求必應，為場外多帶來一份溫度。

賴清德表示，台南是文化古都，致力保留老建築、老房子賦予新生命，林百貨是經典代表，夜晚的林百貨更是美麗，已成城市地標。

已列市定古蹟的林百貨，於二○一四年重新開幕後，一年一度慶生大遊行，打造老百貨的新時代，用熱鬧節慶方式訴說府城的摩登故事。今年參與的飯店莫不絞盡腦汁，有展現一九三○年代的氣質名媛特色，也有以復古婚紗、新郎裝扮，呈現上一輩的嫁娶文化。

南市各中小學與大專院校動員化妝遊行，「花招百出」之外，今年新加入三十位骨董腳踏車愛好者TWEED RUN團隊，提倡愛惜老物、經典精神。特別的是，全日本第二名的埼玉縣本莊市的吉祥物陶俑Hanipon一起參與盛事，每年邀請一個海外城市來交流，也成為林百貨慶生亮點。

慶生會安排一個蛋包飯造型的超大型蛋糕，行政院長賴清德、高青時尚創辦人楊青峯、代理市長李孟諺與貴賓們共同唱生日快樂歌切蛋糕，林百貨也安排文創小攤免費招待民眾，十分熱鬧。