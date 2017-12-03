〈南部〉（台南）文學新南向 葉石濤小說譯成越文

2017-12-03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應政府「文化新南向」政策，葉石濤文學打先鋒！南市文化局與國立成功大學中文系、越南河內國家大學所屬人文與社會科學大學共同合作，昨日在葉石濤文學紀念館正式發表《葫蘆巷春夢—葉石濤短篇小說》越南文本新書，並將於十日在越南河內舉行新書發表會，透過文學讓更多人認識台灣與台南。

葫蘆巷春夢 兒當年幫貼章印

昨天新書發表會，葉老兒子葉松齡幽默透露趣事秘辛；他說，當時父親完成《葫蘆巷春夢》文稿，怕被人盜版，刻意剪下極細小章印貼上去，母親在旁笑說「做這個沒用啦」，父親則得意洋洋回話「別小看我」，年幼的他看不懂文字，但幫忙貼就是了，萬萬沒想到如今還有越南文本，「我是參與者，也是見證人」。

這項跨國計畫，由成功大學中文系陳益源穿針引線，越南河內人文與社會科學大學阮秋賢副主任及阮青延共同合作，精選葉石濤八篇短篇小說翻譯出版，積極推動半年就完成。

阮秋賢表示，多年前她初到台灣第一個城市就是台南，對此地人文情有獨鍾，透過這次翻譯過程回憶美好之外，越南最近也興起台灣旅遊風潮，能夠推動文學交流更是件有意義的事。

馬來西亞文本 計畫明年出版

文化局長葉澤山表示，越南人口超過九千萬，為讓這冊代表台南及台灣的作品廣為越南讀者所知，葉石濤短篇小說越南文本，特別與越南全國知名、將近七十年出版經驗的國營出版社「文學出版社」（Nhà xuất bản Văn học）合作發行，該社也是全越南最大的純文學類書籍出版社。

文化局表示，葉石濤是台灣近代文學史重要代表，絕大部分的小說創作，也都以府城歲月和人事物為背景，文學南進計畫優先擇定葉石濤，今年先推越南文本，明年計畫出版馬來西亞文本。