〈南部〉冬季免費首日 輕軌運量增11．8%

2017-12-03

刷卡就免費 增加680人次

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌昨公布冬季免費首日運量，全線進站六四六五人次，比上週五增加六八○人次，成長十一．八％；但六千多人次裡有八二四人現場購票或補票，大半都持有悠遊卡，因為無法刷卡、只好付費。

受託操作輕軌的高雄捷運公司強調，冬季免費措施前提是「刷卡」，包括輕軌、捷運、公車都要按規定，使用系統內的電子票證刷卡後，才能免費搭乘；輕軌目前系統內電子票證有一卡通與遠鑫卡（HappyCash），悠遊卡不在其中。

高捷表示，另家電子票證愛金卡（icash）正積極參與系統建置，目前已進入測試階段，預估明年第一季可在輕軌使用﹔日前交通部也已針對悠遊卡爭議派員南下拜訪，了解相關細節，希望早日促成悠遊卡依約加入系統。

高雄輕軌昨公布冬季免費措施首日運量，全線進站六四六五人次，較上週五的五七八五人次增加六八○人次，成長十一．八％，其中有八二四人現場購票（三人在車上補票），大半都是持有悠遊卡，因無法刷卡，依規定只能付費。

高捷提醒雖然刷卡免費，但列車稽查仍照例執行，一旦被稽查到沒刷卡，就需現場補票。

11月收費後 平日減少37％

高捷統計，輕軌第一階段十四站今年十月（九月底全線通車）還沒收費時，平日運量約七千五百到八千餘人次、假日約一萬六千到一萬八千人次；十一月收費後，平日運量約四千五百餘、減少三千餘人次、減幅約卅七％，假日約一萬三千餘、減少三千餘人次、減幅約十六％。

冬季免費首日，搭乘人數從四千五百餘回升到六千餘人次，顯見免費措施對民眾有一定誘因，因為捷運尖峰時刻以及公車都有免費，大眾運輸路網串聯效應預估可帶動輕軌運量。