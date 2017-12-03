〈南部〉（台東）3牛撞2車 公牛拋「受傷妻兒」落跑

2017-12-03

台11線省道 牛隻逛大街

〔記者王秀亭／台東報導〕牛隻走上東海岸台十一線省道逛大街，因天色昏暗，行駛在省道上的兩輛自小客車閃避不及，發生相撞意外，所幸兩車駕駛無傷，但車輛都嚴重損毀，而撞車的公牛逃走，留下受傷的母牛與小牛；才買車兩年的百萬休旅車主大嘆，事件發生得太突然，下車才發現和牛發生車禍。

遭撞的休旅車主表示，因在成功鎮上班，一日傍晚五時許下班後，準備開車回台東市，天色昏暗，道路視線不良，行經小馬段時，忽然聽到對向北上車道一陣撞擊聲，緊接著自己的車也猛烈撞擊到東西，趕緊下車查看，竟是隻母牛受傷倒地，旁邊小牛緊跟在旁。

2車嚴重損毀 幸無人受傷

對向車道由一婦女駕駛的自小客車也遇到相同狀況，但是該輛車主稱疑撞上公牛，牛隻撞上後逃逸無蹤。

車主昨天上午檢查遭撞愛車，不禁大嘆兩年前花一百三十萬元買的休旅車， 半年前回家時也撞到狗大修車輛，這次又與動物相撞，不僅車頭左側嚴重損毀、凹陷，水箱爆裂，引擎蓋上還可看見多根牛毛，另左後側車門同樣凹陷，駕駛座車門只能打開到一半，「還好安全氣囊沒爆開，人也平安。」

據附近民眾表示，肇事的三隻牛已在小馬段附近出沒好多天，卻未見飼主，恐無人看管才讓牛隻走上省道。

警拉封鎖線 飼主尚未出面

警方到場後，為避免受傷牛隻再度走上省道，立即用繩索將母牛與小牛綁在樹下，並拉起封鎖線，同時在附近尋找牛隻飼主，迄今飼主尚未出面。

警方表示，台十一線小馬段旁因常有民眾飼養牛隻，每年幾乎都會發生車撞牛意外，飼主得負責車禍所有損害賠償，警方已透過警勤區加強轄區內養牛戶宣導，另公路單位於動物常出沒路段特別設置「當心動物」警告標誌，呼籲駕駛人行經該路段時應減速慢行。