〈南部〉國內首座孫立人將軍蠟像 屏東揭幕

2017-12-03

昔日部屬集資 立於行館內

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在孫立人將軍十二月八日誕辰前夕，昔日部屬「新一軍教導總隊九期學生」集資四十萬元為其塑蠟像，昨天揭幕，這座國內首座孫立人全身蠟像，穿著軍裝以坐姿立於屏東行館內，栩栩如生，部屬與觀者動容不已。

屏東「孫立人將軍行館」建於一九三七年，當時屬日本第八飛行聯隊隊長官舍，一九四七年孫立人奉派來台練新軍，將流離失所的幼娃組成幼年兵，於南部數個基地培訓，後也在屏東成立女青年訓練大隊，孫立人和部屬有好幾年住在屏東官舍；行館二○○二年被列為歷史建築。

孫立人與部屬情誼深厚，八十九歲退役上校時作新表示，孫將軍雖是留美，但完全沒有架子，為人不但有智慧，還有愛心，下雨天行軍，他穿著馬靴跟著部隊走，伙食放在臉盆，他和部下一起蹲著吃，部屬們打從心裡敬佩。

身著軍裝 全場驚呼好像真人

為永懷將軍，當年「新一軍教導總隊九期學生」王偉傑、時作新、張凱鋒、鄧雪瑞，每人捐十萬元，集資四十萬元，為孫立人製作蠟像，委請蠟像大師林健成操刀，立於屏東行館內，昨天上午揭幕時，眾多部屬與部屬親眷出席，昔時攝影官羅超群之子羅廣仁，也提供父親為孫立人所攝的多幀珍貴影像在現場展出。

「好像真人啊！」，一看到身著軍裝的孫立人坐在行館大廳內，全場紛紛驚呼，蠟像臉上紋路細緻、雙手手背血管也清晰可見；時作新說，這大約是孫將軍五十歲前後的模樣，當時擔任陸軍總司令。

一九五五年孫案發生後，孫立人長期被蔣介石軟禁台中，白色恐怖讓其歷史功業成為禁忌。屏東縣政府文化處表示，盼透過蠟像揭幕與珍貴照片重現於屏東行館，落實轉型正義。