〈台北都會〉幕僚臉書嗆陳金德 柯：我只是說去Ｋ他

2017-12-03

陳冷處理：去泡個溫泉吧

〔記者蕭婷方、蔡亞樺、林敬倫／綜合報導〕拆違建問題引起北市、宜蘭縣市長口水戰，市長柯文哲幕僚林昆鋒也在臉書上高調護主，外界質疑柯放任幕僚四處嗆聲。對此，柯昨回應，「我只是說去Ｋ他」，叫陳金德不要亂講話。而陳金德受訪時對此則不願多談，僅向記者表示，去泡個溫泉吧。

宜蘭代理縣長陳金德日前接受媒體專訪，針對宜蘭農舍違建問題，「台北拆百分之一的違建，宜蘭就拆給你看」。市長柯文哲回嗆，陳金德麻煩了，北市已拆了百分之三的違建。柯的幕僚林昆鋒同一天上臉書續酸陳，「關於違建，陳代理縣長，擱來丟系你ㄟ代誌囉（接下來就是你的事情了」。

柯昨出席活動被媒體問及此事時回應，自己有在檢討，政治人物話不要講太滿，不小心就踢到鐵板，現在也都以自己為座標衡量事情。媒體再追問，自己不亂講話，為何可以放任幕僚到外面去嗆聲？柯文哲說，年輕人要做什麼，哪能控制，「我只是說去Ｋ他」。

媒體再追問，「所以是柯要幕僚去Ｋ他？」柯說，「我只是說陳金德不要亂講話。」

對此林昆鋒昨下午受訪，媒體問臉書留言是否是柯文哲授意？林說「是我個人啦」，他說他就是做事比較認真，覺得市長做事也認真。媒體再追問，市長早上說去Ｋ他，林說，他有時候聽錯，大家也不要太認真。

陳金德昨天下午出席礁溪溫泉季活動，開幕典禮結束後隨即步行離開，媒體詢問對柯文哲要幕僚上網Ｋ他有何看法，陳金德僅向記者表示，「大家都辛苦了，去泡個溫泉吧，別這麼辛苦」，對此事不願多談。