〈台北都會〉第一果菜市場改建 都委：現行版本根本是災難

2017-12-03

有條件通過都審

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕北市府擬斥資一四○億元改建萬華區第一果菜及魚類批發市場，改建案設計準則日前有條件通過都市設計審議會；不過，不少都審委員都還有「異見」，工務局就向外進行專業營建管理案（PCM）招標，北市市場處預計要撥近二．七億元預算委由PCM進行先期細部設計規劃。北市議員陳彥伯批市府根本是搶動工期程要剪綵，有選舉考量。

隔二週就上網招標

台北市萬華區第一果菜及魚類批發市場改建案延宕超過廿三年，市長柯文哲自二○一五年底成立改建專案小組，每月召開首長會議，並於市長室會議報告盯進度，顯示對改建案的重視。改建案於上月十日送審，有條件通過；時隔二週，工務局隨即在網路上公開招標。

但都審委員劉欣蓉指出，設計準則通過後，未來得標廠商必須依照架構進行規劃，難有大幅更動，當天不少委員針對市場改建量體、建蔽率與動線等提出不少問題，「若以現行版本通過根本是災難」；況且計畫修正結果都還沒審完，有意投標廠商根本無所適從。

陳彥伯：搶選前剪綵

陳彥伯也批，改建案剛有條件通過，就急著要開規劃標，就是強制要讓未有共識的改建方案通過，質疑根本搶選前剪綵；此外，市場先期規劃還沒做，市府就先估未來的工程費，批根本是典型的先期規劃綁連續預算。

事實上，第一果菜市場改建爭議仍相當大，目前改建方案不僅都市設計審議會委員有意見，涉及改建案的二市、三公會也還沒喬攏；近來更傳北市農產公司擬與台大合作提出改建新方案，北市與農產公司現也協調中，更為改建案增添不少變數。

就有官員私下抱怨，以往都要做完先期規劃，預算規模才能評估；現在改建案「都先押動工日期，再配合期程辦理預算」，每個單位分頭進行，時間到一定要交東西出來，實在很難。

新工處：沒特別趕工

對此，市場處處長許玄謀回應，市場處委託工務局辦理工程與招標案，市場處負責整合相關意見。工務局新工處長林志峯則回應，招標經費去年就已撥預算辦理，沒特別趕工。