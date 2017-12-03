〈台北都會〉55吋智慧導引系統 被當廣告看板

2017-12-03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北車站特定區地下街動線、支線錯綜，加上北車又是兩條捷運路線的轉乘站，使得遊客步出捷運閘門後，容易在捷運、誠品與站前地下街之間迷失方向，交通局於上月選擇在捷運出口外，設置智慧顯示器導引系統，記者實地查看發現，一小時內毫無遊客使用，加上該設施常態以播放柯Ｐ的市政宣傳廣告為主，實際訪問旅客發現，幾乎都以為只是廣告看板。

以台北車站主體為中心，Ｒ區中山地下街與Ｙ區台北地下街分別在東側與北側、Ｍ區捷運地下街、Ｋ區誠品地下街與Ｚ區站前地下街則都在西側，使得Ｍ區、Ｋ區與Ｚ區間路線尤其複雜。並且，捷運台北車站是板南線與淡水信義線轉乘點，單日進出旅客起碼在十三萬人次以上、假日甚至可達二十萬人次，擁擠人潮與快節奏步調，讓旅客常在Ｍ區與台北車站主體地下一樓之間的M1、M2與M3、M4出口範圍內迷路。

另外，以外國遊客常走訪Ｙ區台北地下街來說，由捷運出口走出來後，光是要穿過台鐵與高鐵共構的車站主體前，若無法一出來找到在M3、M4出口中間的通道，就容易走錯到Ｚ區的站前地下街。

來自香港的何先生，因為便宜、耐穿，來台灣都會到Ｙ區的商店買鞋，但路都很像，對他來說每個路口都會讓人迷路，只能每走一小段就停下看指示牌，確認有沒有走錯。

為解決Ｍ區動線複雜問題，在台北捷運商品館旁，已設有測試中的人性指標導引系統，以五十五吋顯示器呈現。但實際查看發現，該顯示器若無人點用，就只是一直播放台北市長柯文哲拍攝的交通宣傳廣告，直到記者觸碰螢幕使用，才有旅客駐足留意。

但旅客葉先生試用後認為，雖然語言多、功能齊全，但樓層導覽圖只有圖標，沒有方向、顯示距離和路線指標，提供的資訊並不充足。