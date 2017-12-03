〈台北都會〉北車室內導航APP 明年1月上線

2017-12-03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北車站被戲稱為「全台最大迷宮」，不僅有六鐵共構結構，地下街又分為Ｒ、Ｙ、Ｚ、Ｋ、Ｍ五區，在機場捷運開通後延伸範圍又更廣，別說是遊客，連本地人都會一不小心就迷路。為此，台北市政府醞釀一年多的「北車智慧化」計畫，雖完成日期一延再延，但硬體設施已陸續安裝測試，最關鍵的「室內定位導航APP」則預計明年一月推出。

地下街、轉運站都納入

雖然台鐵曾推出 「台鐵EZ GO」導航，與北市府推出的導航功能有疊床架屋疑慮。但北市交通局表示，EZ GO是應用擴充實境技術，將QR Code印在磁磚，讓遊客掃描後來指引，但範圍僅在台北車站站體，相較之下，北市府要推的導航，是應用iBeacon技術，會透過藍牙將系統訊息發到旅客手機上，告知有導航APP可使用，且範圍涵蓋各地下街、台北轉運站等整個台北車站特定區。

還包含防災路線導引

交通局表示，室內導航是在APP中顯示地圖，以GPS定位，透過設定路線來導引旅客，最重要的是同時有防災路線導引。但系統還在測試階段，預計明年一月才會發布。

但智慧化計畫中的其他項目已經完成硬體設施建置，並開始測試，以人性指標導引系統為例，已能在台北車站特定區內，發現多了八台五十五吋顯示器，可觸碰開啟導引系統，並連結觀光交通旅遊運用功能，有多國語言，包含樓層導覽、美食、活動訊息、交通訊息等資訊，還能明確告知台鐵、捷運各公共運具的時刻表。

台北車站每天逾五十二萬人次出入，但連結設施的出口眾多，以北車站體為中心，有中山地下街（Ｒ）、台北地下街（Ｙ）、站前地下街（Ｚ）、誠品地下街（Ｋ）、捷運地下街（Ｍ）五區，每區又有八到十來個出口，出口數超過七十個，每天超過五十二萬人次進出。

北市府則從去年十一月起將北車智慧化計畫案招標，智慧化內容分為人性指標導引系統、室內定位導航服務APP、觀光交通旅遊運用、安全監控系統及停車場智慧化五大項，最初想趕在世大運前做第一階段測試，但軟硬體開發時程趕不及，整體上路時間將落在明年一月以後。