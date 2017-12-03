〈台北都會〉新北金鑽婚表揚 4對夫婦結縭70載

2017-12-03

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府昨天舉行金鑽婚表揚活動，共有六十三對結婚五十年以上的賢伉儷獲得表揚，新莊區阮玉澄、阮沈冰姑夫婦，陳江遠、陳林免夫婦，鶯歌區詹水木、詹阿旦夫婦，金山區黃進財、黃許阿珠夫婦更已結縭七十年，白頭偕老的幸福模樣讓人欽羨。

新北市金鑽婚昨天在市府舉行，會場布置得喜氣洋洋，宛如結婚典禮現場，在五十年前許下攜手一生的阿公、阿嬤們，昨天再次穿上結婚禮服，與另一半牽手走紅毯，場面溫馨感人，有阿嬤及家屬感動落淚。

市長朱立倫表示，兩人從結緣到相互扶持、包容體諒，攜手走過半世紀以上，如今兒孫滿堂，夫妻之間許多酸甜苦辣，見證婚姻與愛的真諦，白頭偕老、百年好合值得年輕人學習，每對金鑽婚的賢伉儷，同時也是模範父母、模範爺爺奶奶。

93歲阮玉澄與98歲阮沈冰姑 71年最久

其中有四對老伴，婚齡超過七十年，新莊區九十三歲的阮玉澄與九十八歲的阮沈冰姑，結婚七十一年，是典禮中婚齡最長的。

鶯歌區詹木水與詹阿旦夫婦育有五子二女，孩子們說，媽媽是童養媳，小時候家中務農，媽媽白天要幫忙農務，晚上要煮飯帶小孩，深夜還要做陶瓷加工補貼家用，因為媽媽很辛苦，所以爸爸都是聽媽媽的。

三重區的陳保亭、陳許秋美結褵五十四年，兩人同年同月同日生，當初經媒妁之言結為連理，陳許秋美笑說，當年都要送聘了，還不見新郎官的模樣，陳保亭趕緊解釋說，當時正在台北拚事業！兩人婚後感情很好、育有二子，孫子打趣說，阿公阿嬤晚上不睡覺，常聊天聊到天亮，兩人還相約讀松年大學歌唱班，並在二重里擔任環保志工，夫唱婦隨令鄰里稱羨。

貢寮區洪茂雄和洪蘇敏，昨天正好是兩人結婚五十週年紀念日，兩人笑說好巧。