〈台北都會〉基隆濱海自行車道 將延伸到八斗子車站

2017-12-03

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市爭取前瞻基礎建設預算，初步匡列一億一千萬元，擬將濱海自行車道從長潭里望海巷延伸到有「北台灣最美臨海車站」美譽的八斗子車站，新北市也提出計畫，把自行車道從深澳漁港象鼻岩延伸到八斗子車站，跨域串連單車旅遊路網。

基市府籌經費 新北也規劃串連

基隆市闢設濱海自行車道，起點從中正路三九三巷正濱舊漁會大樓，沿正濱路、和平橋進入和平島、和一路二巷的漁市大街，再從社寮橋到海洋大學、碧砂漁港，全長四．二公里，沿著海港騎行風景優美，市府明年再自籌六百六十餘萬元，展開「望海巷藍帶鐵馬景觀棧道串連工程」。

市府交通旅遊處處長李綱表示，基隆市濱海自行車道目前只做到潮境公園平浪橋，要延伸到八斗子車站，這是施工難度最高的一段，經費目前已由教育部體育署列在前瞻基礎建設計畫，匡列一．一億元，仍在審查階段，體育署建議照去年額度先行編列，先給二千二百餘萬元。

交旅處觀光工程科科長彭騰衝說，從望海巷到八斗子車站路段，雖然僅一．五公里，但台二線濱海公路路幅狹小，一邊山壁一邊臨海，加上砂石車等重車很多，施工危險性高，又不能破壞海岸地質，加設自行車道得採用懸臂式工法，工程難度很高。

彭騰衝說，騎鐵馬到八斗子車站，也是一種「兩鐵共構」的概念，民眾可以搭火車到瑞芳、水金九，新北市也有提案，要把自行車道從深澳漁港象鼻岩延伸到八斗子車站，基隆、新北跨域合作。

基隆市議員呂美玲要求市府確保工程品質，否則在地人未蒙其利先受其害，「如果品質做不好，下次就不要編預算了。」