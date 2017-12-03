〈台北都會〉前瞻挹注2.25億 金山中山溫泉公園改造

2017-12-03

將設置湯屋與泡腳池

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府統計，金山、萬里一年的遊客量高達兩百八十萬人次，境內雖有許多特色景點，但缺乏整體規劃，影響觀光效益，市府爭取中央前瞻計畫「城鎮之心」預算，第一階段已獲得二．二五億元補助款，將辦理金山區中山溫泉公園景觀改造及周邊步道改善，並建置湯屋與泡腳池，推廣溫泉觀光，預計一○八年底完工。

市府城鄉發展局都市設計科科長張記恩指出，二．二五億元將用在中山溫泉公園景觀再造、員潭溪到水尾漁港水岸及步行空間整理、山海聯絡步道整理等，中山溫泉公園鄰近金山老街，基地內有活動中心與中山堂建築物，現況老舊不堪，後方有金包里公共浴室，使用者侷限在地居民，不易吸引外地遊客造訪。

金山區公所農經課課長郭東陽表示，中山溫泉公園活動中心在升格前的鄉公所時代為溫泉育樂中心，房舍殘破，僅有少部分空間提供老人共餐使用，中山堂是居民集會與展演場所，基地內停車場可停放一百九十輛車，例假日一位難求，經常造成交通壅塞。

郭東陽說，市府原先推動溫泉旅館ＢＯＴ招商案，但地方民眾認為，金山並不缺少溫泉會館，市府把公有地交給財團開發恐與民爭利，引發反彈聲浪，再加上基地涉及遺址敏感區，廠商評估後撤出，ＢＯＴ開發案宣告中止，地方民眾期盼市府妥善規劃、活化場域，不論建物拆除與否，地方都尊重，但要保留社區活動空間。

張記恩表示，中山溫泉公園基地約有三公頃，擬拆除活動中心，中山堂進行外觀拉皮，增加公園開放空間與綠地面積，並仿造宜蘭湯圍溝公園興建湯屋與泡腳池，讓遊客有不同形態的溫泉旅遊體驗，並營造金包里溪親水空間、復育水岸生態，串連老街與公園周邊步道動線，形塑金山觀光特色。

月中上網招標 兩年後完工

他指出，全案預計十二月中旬上網招標，一○八年底完工，後續還要向中央爭取員潭溪水岸及自行車步道整理、大鵬停車場活化、金包里溪水岸整理等經費，約二．三五億元。