〈北部〉千人踩街舞動 礁溪溫泉季開鑼

2017-12-03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣冬季旗艦活動礁溪溫泉季昨天開幕，推出「來去礁溪洗魂舒（台語洗澡之意）」千人踩街，日本山形縣米澤觀光協會花笠舞蹈隊、盛岡三颯舞團大跳溫泉舞，活動首度在礁溪明德訓練班舊址舉行，讓大家體驗昔日軍營變身城市綠地公園新氛圍。

礁溪溫泉季民國九十二年開辦至今，本屆由縣府及礁溪鄉公所合辦，主場地在過去的軍中輔訓中心明德訓練班營區，營區被縣府納入礁溪養生花園願景，計畫打造成藝文綠活基地，圍牆已拆除，期盼打開空間，再藉由溫泉季，開放各界體驗礁溪溫泉區裡的綠地。

宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀、礁溪鄉長林錫忠、冬山鄉長謝燦輝等人出席開幕式，來自日本的兩個團隊陸續登台演出，之後，學校、社團、社區及溫泉業者等三十四個表演團隊共千人，從明德訓練班舊址出發踩街，過程中跟著活動主題曲「來去礁溪洗魂舒」舞動，現場熱鬧非凡。

精彩節目 每週末演出

即日起到本月三十一日的每個週末晚上七點，活動主會場明德訓練班舊址，有精彩表演節目，包括台語歌王謝銘祐、原住民歌后以莉．高露、范宗沛、阿卡貝拉天團VOX玩聲樂團輪番演出，園區布置宜蘭染工坊發展協會、宜蘭監獄合力製作的六百個天然染布燈籠，會場另有四十個文創攤位。

陳金德說，宜蘭人洗澡的台語讀作「洗魂舒」，除了洗身體，連靈魂都要一起洗，礁溪鄉擁有珍貴的平地溫泉，當地碳酸氫鈉泉是優質美人湯，歡迎全國民眾一同參與溫泉季，體驗在地特有的泡湯文化。