〈北部〉花蓮長照2.0盡量做 賴揆：經費不是問題

2017-12-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕行政院長賴清德一連兩天走訪花蓮與地方座談，針對「前瞻建設」與「長照2.0」計畫政策要求落實，昨參訪「美崙失智症老人團體家屋」時，肯定花蓮長照2.0政策做的專業、有水準，並強調經費不是問題，希望縣長傅崐萁放手盡量做。

3大課程、至少60班 長輩動起來

花蓮六十五歲以上老年人口比例超過十四％，衛生局因應長照2.0政策，今年七月起首推「衰弱且有工具性日常生活活動功能障礙之老人班」、「輕度失能（失智）老人班、中度失能（失智）老人班」等延緩老人衰退三大課程，並積極與社區長照站合作，開辦逾六十個班，協助長者積極參與課程。

全台目前共有廿處失智症共同照護中心，花蓮列居其中，由花蓮慈濟醫院承作，整合轄內十大醫療院所、十三鄉鎮市衛生所、社區服務據點聯成共同照護網，預計將有四千名失智患者及家屬受益；門諾醫院今年也成立東區長照服務人員培育中心，提供花東長照產業人員持續性的教育訓練。

賴揆肯定 花蓮做法很專業

賴清德說，台灣今年六十五歲以上長輩人口數與十四歲以下人口數已經出現交叉，未來六十五歲以上人口數會高於十四歲以下人口，且今年六十五歲以上人口數占總人口數十四％，進入高齡社會，將面臨許多問題，需要大家一起解決。

他強調，為了解「長照2.0」的落實情形，衛福部長陳時中已全台走透透，他也有計畫到每個縣市去了解，花蓮縣推動「長照2.0」的做法非常專業、有水準而且創新，感謝縣長傅崐萁及團隊的努力。

賴清德說，「長照2.0」經費在中央政府總預算與「前瞻基礎建設」中都有編列，今年約一百五十多億元，明年則有三百多億元，另一個固定經費來源則是菸品健康捐、遺產稅及贈與稅，因此第一階段經費沒有問題，政府也會支持花蓮地區繼續建置長照據點。

傅崐萁：花蓮會愈做愈好

傅崐萁說，花蓮人口老化問題嚴重，六十五歲以上長輩人口數已占總人口數十五％，比台灣整體平均數還要高，另因偏鄉人口外流，實在需要專業團隊進駐，落實老人照護，相信在地方及中央的努力及支持下，花蓮的長照2.0政策會愈做愈好，甚至追上大都市。

賴清德昨在傅崐萁的陪同下，先到吉安鄉勝安宮、慈惠堂總堂參拜，祈求國泰民安、風調雨順，接著轉往「美崙失智症老人團體家屋」參訪後，視察台肥海洋深層水產業的推動情形。