〈北部〉苗栗慢城農食藝術節 連4週南庄登場

2017-12-03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義、南庄獲國際慢城認證，苗栗縣政府規劃「舊山線國際慢城農食藝術節」，將於九日到卅一日，每週五、六、日、一，在南庄遊客服務中心旁廣場舉辦音樂會、農食展、電影欣賞及童樂會等系列活動，讓遊客漫步在慢城南庄享受慢城美食的同時，能夠藉由聆聽音樂及觀賞特色舞蹈，感受在地熱情和活力。

縣長徐耀昌表示，縣內的三義、南庄雙雙獲得國際慢城認證，縣內山明水秀，孕育出豐美的農產，無論蔬菜、水果、花卉、米食等都各具特色，農食展因應國際慢城指標、帶動地方經濟脈動，設計農產品展售活動，提供一個可以讓苗栗在地小農、創意工作者、農漁會將農特產品自產自銷的媒合平台。

徐耀昌說，此活動，除推廣慢食，讓遊客了解在地傳統飲食文化，更結合客家在地的音樂和舞蹈，讓民眾感受在地的熱情和活力。

縣府文化觀光局表示，活動將從九日至卅一日每週五、六、日、一期間，連續於南庄遊客服務中心旁廣場及周圍場地舉行，邀請苗栗在地小農、創意工作者、農漁會等單位設攤行銷苗栗在地特色產品，並於九、十日辦理慢城微風音樂會；九日晚間播放電影「無米樂」；十六、十七日則有童樂會。

文觀局指出，另外，十日於南江休閒農業區，舉辦農食創意料理競賽，以「在地生產、在地製造」理念，即日起到八日開放報名，冠軍二萬元。活動詳情可以臉書搜尋「舊山線國際慢城農食藝術節」。