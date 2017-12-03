〈北部〉國際錦鯉魚品評會 逾800尾比美

2017-12-03

〔記者黃美珠／竹北報導〕二○一七台灣國際錦鋰品評會昨天起一連兩天在新竹縣政府前廣場舉行，今年共約有一百多名養家帶著八百多尾的大小錦鯉出賽。這些出賽的錦鯉除了分成大正、昭和、紅白等十一大類比美，也依其體長，以每五公分的間距為一「部」，分組競賽。中華愛鯉協會理事長洪金文說，他們主要看競賽錦鯉的「身材」，以健美為優。

洪金文說，這個品評會在台已舉辦有卅年，這次來參賽的養家有一百多家，養家多是喜歡欣賞錦鯉優雅身形的人，從中平添生活的樂趣。

他說，今年出賽的錦鯉大約有八百七十尾，身材佔總分的四成，其次就是看「質地」，也就是其身上的斑紋顏色是否分布均衡且清晰，另外兩成比較花色「模樣」，最後就是比整體品味。

審查組林智中說，今年總共有十一大類組競賽，組別從十五部組起到八十五超部組為止，公魚因體型較母魚小，所以限定只能參加五十五部以上的組別，也就是「大魚組」；至於大、小魚的分別：五十部以下是小魚組、五十五部以上為大魚組。

林智中說，審查組品評的依據，從參賽錦鯉遺傳的花色、再到飼主飼養環境的水質和飼料等管理技術對錦鯉的影響等都列入考量。

他說，昨天從八百多尾脫穎而出的總冠軍，是一尾大約四到六歲、體長約九十部的「紅白」母魚，而五十部的「小魚」總冠軍則是一尾帶有不多見「藍墨」的昭和錦鯉奪得。有興趣的鄉親到今天下午三點以前，都可以到縣府前廣場欣賞、品味。