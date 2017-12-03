〈北部〉苗縣托育資源中心 購服務車推廣

2017-12-03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府獲中央補助，在苗栗市、竹南鎮、大湖鄉、苑裡鎮設置四個跨鄉鎮市的區域托育資源中心，推動托育相關福利服務，但縣內有十八鄉鎮市，意謂這四個托育資源中心服務範圍為跨鄉鎮市，非中心所處地區家長若要使用，得舟車勞頓「很不方便」，縣府爭取前瞻計畫補助添購三輛服務車，讓服務「行動化」。

讓托育資源行動化 跨鄉鎮市服務

縣府社會處副處長張國棟坦言，因設置地點少，對距離較遠的民眾無吸引力，因此，縣府透過前瞻基礎建設挹注「少子化友善育兒空間建設計畫」，預計明年添購三輛服務車，化被動為主動，將中心服務向外推廣，讓更多家長獲得服務。

有家長表示，以通苑區托育資源中心為例，服務地區包括苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、西湖鄉等四個鄉鎮，且中心設置地點屬於苑裡內區，對苑裡市區家長來說就已不方便，何況是距離更遠的其他鄉鎮，從西湖鄉、後龍鎮和通霄鎮前往，路程都超過卅分鐘，「根本不會想特地跑一趟」。

張國棟說，托育資源中心配置有幼保員、社工，行動車上路後，將採巡迴學校、幼兒園或以社區活動中心為據點的方式，提供家長專業教養幼兒意見，還有托育服務諮詢、兒童照顧諮詢、兒童發展篩檢等服務，甚可規劃親子活動課程。

社會處表示，除了幼兒，縣府也成功爭取前瞻基礎建設計畫，日前獲衛生福利部核定補助二百萬元，明年度辦理婦女福利服務中心館舍修繕及充實設施設備，以活化婦女福利服務中心空間，讓婦女朋友有一個結合了休閒娛樂、閱讀學習、自我成長的複合式空間。