〈北部〉五峰清泉「森之蛹」 地景藝術啟用

2017-12-03

〔記者黃美珠／五峰報導〕歷時半年、匯集民間資金打造的新竹縣五峰鄉清泉藝術之森與「森之蛹」地景藝術昨天揭幕啟用。縣長邱鏡淳說，該區位於地質敏感區內，曾有過土石流災變、也有過少帥張學良的歷史血淚，加上這次重生再造，費了不少人力，是個交織血淚，以及汗水的地方。

位於清泉部落 象徵新生命出現

縣長邱鏡淳表示，「森之蛹」，象徵新生命的出現，就像是森之蛹所在、曾經有過少帥傳奇、也走過土石流災害等歷史血淚的清泉部落，未來即將破蛹而出一樣。

邱鏡淳又指出，森之蛹所在地及其周邊的「清泉藝術之森」，原址是桃山派出所及其員警宿舍、桃山衛生室的所在地，而這些機關周邊就在山林懷抱中，因此自然也充滿了蟲蛹的新生命。

藝術家利用漂流木回收玻璃創作

所以縣府才請國際知名地景藝術家林舜龍，利用漂流木、回收玻璃創作一個形如蟲蛹的地景藝術，作為未來藝術家駐村從事創作的據點，未來還可以其幽靜的自然美特色，作為婚禮等多功能使用的場所。

另外，配合森之蛹啟用，縣府也向內政部營建署爭取補助，總共以兩千萬元的經費整建周邊環境，將提供五峰在地藝術家進駐創作的工坊。

搭配張學良、三毛故居 成新景點

值得一提的，「森之蛹」恰巧就跟「張學良故居」僅隔一條霞喀羅溪遙遙相望，搭配知名作家三毛故居、將軍湯泡腳池等景點，讓喜歡追尋歷史遺跡遊客，可以慢慢感受這裡新舊交織的人文魅力，成為旅遊新景點。