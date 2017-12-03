〈北部〉石門水庫半馬登場 桃園爭國際認證

2017-12-03

〔記者周敏鴻／大溪報導〕「桃園半程馬拉松：石門水庫楓半馬活動」昨天清早在石門水庫登場，吸引國內外四千三百餘位好手參加，挑戰自我極限也欣賞沿線的明媚風光，市長鄭文燦到場為參賽者打氣，他說，市府正在積極爭取桃園半程馬拉松，能於二○一九年被列為國際認證的賽事。

由市府體育局主辦的桃園半程馬拉松，昨天清早六點半在陰涼的氣候中鳴槍起跑，還好並未因雨影響賽事，經過一個多小時的激烈競賽，男子組由周庭印以一小時十二分十五秒的成績贏得第一名，讓第二名的肯亞好手Muteti Lukas Wambua，以廿五秒的些微差距抱憾而歸；女子組也由傅淑萍以一小時廿分五十五秒的成績，將第一名留在台灣。

鄭文燦與台北世界大學運動會的金牌選手鄭兆村、李智凱，到場為參賽者加油打氣，鄭文燦表示，路跑是很好的運動，透過大型路跑活動帶起運動風氣，也能達成打造桃園成為健康城市的目標；他表示，市府將以三年為期，爭取桃園半程馬拉松獲國際田徑總會（International Association of Athletics Federations，簡稱IAAF）路跑標籤認證，今年是準備年、明年是銅標籤觀察年，目標訂於二○一九年能正式被列為IAAF銅標籤認證的半程馬拉松賽事。

體育局人員解釋，IAAF依賽事規格由高而低分為金、銀、銅三等級，審查標準包括賽事轉播、菁英選手組成人數、藥檢規定等，目前以讓桃園半程馬拉松先獲得銅標籤認證為目標，盼能成為繼新北市「萬金石馬拉松」後，台灣第二個國際認證的馬拉松活動。