〈北部〉1 至10月交通違規131.5萬件 違停居冠

2017-12-03

平均每位市民 收到0.6張罰單

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府交通事件裁決處統計，從一月到十月為止，桃園市交通違規案件數達一三一．五萬多件，相較去年同期一一七．四萬多件增加了十二％，以全市約二一五萬人口計算，平均每位市民就收到○．六張罰單，數量相當驚人，至於違規案件數則以違規停車最多，其他依序是一般道路超速、闖紅燈、不依規定轉彎及高速公路違規。

除交通違規外，未依規定期限繳納規費而被舉發開單者，以未繳納高速公路通行費最多，有卅四萬五九四一件、占廿六．三％，未繳納停車費則有十一萬五一八二件、占八．七六％，上述可罰款三百元且通行費、停車費仍須繳納，嚴重者還有可能被送強制執行，市府交通局最近就針對積欠停車費前廿大戶，與法務部行政執行署桃園分署配合進行查扣車輛。

警方表示，違規停車案件居高不下的主要原因，是市府將拖吊範圍由以往的桃園、中壢擴大到平鎮、龜山、蘆竹、八德等地，另外各分局也針對轄區內重要道路進行整頓，都是違規案件增多的原因；至於超速大多是路邊照相取締，高速公路違規樣態除超速外，還有違規走路肩等。

民眾錄影檢舉 高達20多萬件

警方表示，近年來民眾裝置行車紀錄器非常普遍，很多車主會將影帶剪輯後檢舉，光是今年就已接到廿多萬件檢舉，平均每個月二萬多件，包含違規停車、闖紅燈、紅燈右轉都是檢舉大宗。

交通事件裁決處也統計，一到十月違規案件，前五名案件（不含未依規定期限繳納規費）罰款金額高達九億五○二二萬元，已繳納金額為七億九四○一萬元、占八十三．六％，其中廿四％入市庫，也就是說，前五名的案件就貢獻市庫一億九○五六萬元；而未依限繳納規費被舉發案件，罰款金額為一億三四七二萬元，已繳納金額為三八一七萬元、占廿八．六％，對市庫貢獻九一六萬元。