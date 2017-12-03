〈中部〉椪柑評鑑 林佳龍大啖推銷

2017-12-03

〔記者李忠憲／台中報導〕氣候轉冷，又到柑桔採收季節，豐原區農會與台中市繁榮葫蘆墩促進會昨合辦「蔥滿柑味」產銷活動，並舉辦椪柑評鑑。八十組參賽角逐下，由豐原區農會梁海泉當選椪柑達人。市長林佳龍也大啖椪柑，讚稱「酸酸、甜甜、有豐原味！」成為最佳代言人。

豐原椪柑遠近馳名，也是台中最大產區，「蔥滿柑味」產銷活動，除舉辦小小農夫市集、我愛豐原柑仔微電影闖關活動、家政班成果發表等，也邀請在地國中小到場演出。重頭戲則是台中市優質椪柑評鑑，共八十組報名參加。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，今年風災少雨少，椪柑產量多但不少成了次級品，價格大跌，感謝農業局立刻協助採購。林佳龍更承諾購買卅噸椪柑，交由食物銀行贈送給弱勢；豐原農會也將贈送二千台斤椪柑給北台中家扶中心做公益。

林佳龍到場頒獎並大啖椪柑，直說感覺「酸酸、甜甜，有豐原味」。他表示，豐原區農會獲得農金獎肯定，是第一名的農會，接著話鋒一轉再提空污問題。

他表示，他剛上任時紫爆有八十七天，接任後減到六十九天，之後逐年減少，今年至今僅廿天，顯見空污有改善，他呼籲民意代表要注意、要看數字；而人在台下的國民黨立委，也是有意角逐台中市長的江啟臣接著上台致詞，但未針對林的致詞作回應。