〈中部〉等50年 南屯中台社區有候車亭了

2017-12-03

〔記者黃鐘山／台中報導〕南屯區中台社區五十年來一直沒公車候車亭，經立委張廖萬堅積極奔走，終於美夢成真，中台社區發展協會昨盛大舉行候車亭落成典禮，讓鄉親相當感動。交通局長王義川說，今年興建九十座候車亭，明年將再新建七十五座。

張廖萬堅說，中台社區從五十八年設立以來，地方爭取設置候車亭，都因涉及法務部用地，一直未能如願；他今年初得知，積極與法務部溝通，並多次與法務部、矯正署台中戒治所、交通局會勘協調，法務部才點頭答應，地方期待已久的候車亭終於完成。

張廖萬堅表示，中台社區以老年人和學生居多，往返市區均仰賴公車接駁，但沒有候車亭，颳風下雨或夏日豔陽，缺乏遮蔽物，加上沒有顯著路標，站在路旁候車相當危險，感謝台中戒治所葉碧仁所長體恤民情。

中台社區發展協會理事長施議閎說，社區居民多次表達自掏腰包設置候車亭，均因無法取得土地而作罷，相當感謝張廖萬堅委員的協助，讓社區申請許久的候車亭得以如願。

將再爭取公車路線停靠

目前中台社區候車亭僅四○路公車停靠，未來會再爭取九十九路與三○路公車更改行車路線，增加停靠站別，讓候車亭能有更便利的公車網絡，嘉惠居民。

市府明年預計新建75候車亭

交通局長王義川說，今年爭取三千萬元預算，興建九十座候車亭，讓台中市公車候車亭總數推升到五七四座，明年預計再新建七十五座。另外，今年也爭取一千六百萬元經費，在現有的二一○座候車亭加裝太陽能設備，粗估每年約可省下廿八萬度用電，減少碳排放量約一五一公噸。