〈中部〉鹿谷銀杏森林塞爆 縣府擬接駁計畫

2017-12-03

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉大崙山「銀杏森林」，近來呈現金黃美景，昨假日吸引許多民眾前往賞景，卻因此交通大打結，地方民眾希望縣府能施設纜車，或以輕軌方式改善塞車問題。

南投縣府觀光處長王源鍾回應，建造纜車或輕軌工作，除了龐大的經費問題以外，也須就環境影響層面進行評估，可說是費時又費力，且觀光人潮集中在秋冬季節，成本與經濟效益，也是一大考量。

王源鍾表示，纜車或者是輕軌設施應列在中長遠的計畫，當務之急應以接駁運輸計畫為主。

王源鍾指出，目前計畫把接駁站設在石馬公園，近期將邀集中小型巴士等相關業者面對面溝通，以利該接駁計畫推動，相信車輛一旦減量，塞車問題便可迎刃而解。

「又塞車了…」，鹿谷鄉竹林社區發展協會理事長林建興說，從十一月初銀杏樹上演換裝秀以來，每逢假日對外唯一聯繫道路「羊灣巷」，便出現大塞車，昨日車陣一度綿延二、三公里，衝擊民眾居家生活品質，導致民怨迭傳。

地方民眾表示，「羊灣巷」兩旁腹地不多，想要拓寬有其困難度，建議從五公里外的賞櫻景點石馬公園作為起點，闢建纜車或輕軌至銀杏森林，不但可解決塞車，更可將兩地景點串聯在一起，為地方觀光帶來加分效果。

據了解，鹿谷銀杏樹係農友在八十一年間配合縣府「混農林業」示範區計畫時所栽種的，全鄉種植面積約一百公頃，從海拔約八百公尺的小半天，迄每拔一千五百公尺的大崙山都有，而且都已經長大成林，更予人有「數大就是美」的讚嘆﹗