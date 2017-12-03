〈中部〉免費營養午餐 投縣擬擴至幼兒園

2017-12-03

是否公私立皆有 視財力而定

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣是全額補助國中小營養午餐未排富的縣市，縣長林明溱昨在參加全縣幼兒體能運動會時，加碼開出幼兒福利支票，指縣府將研議讓幼兒園所小朋友營養午餐免費，惟是公立幼兒園才有，還是公私立皆有，要評估縣府財力後才能決定。

南投縣幼兒體能運動會昨日在草屯國小舉行，縣內公私立幼兒園有四十所幼兒園組隊參加，草屯國小動員所有人力，安排表演節目外，也由縣長林明溱、副縣長陳正昇等來賓一起施放祈福天燈。另操場邊也有數十攤的園遊會攤位，國小各班學生使出全力推銷攤位上的東西，全場人潮洶湧，熱鬧滾滾。

縣長林明溱致詞時表示，南投縣免費供應國中小學生營養午餐近十年，一年要編列四億元支應三萬五千名國中小學生的營午餐費，是少數目前還在執行的縣市。而這項福利未來也考慮向下延伸到幼兒園的小朋友，目前正在研擬擴大到幼兒園幼童也補助午餐費用。

副縣長陳正昇對縣長這項新的幼兒福利支票表示，縣府的確積極在找財源，初步以今年度的幼兒園小朋友人數來計算，若補助公立幼兒園小朋友午餐費，一年約需要一千五百萬元；但若私立的幼兒園也要納入，經費將逾三千萬元。

陳正昇也說，營養午餐補助經費使用的是砂石基金，而近幾年砂石基金減少，究竟只補助公立幼兒園或全面補助，要看明年度縣內有無新的開源收入再決定，而補助最快從明年九月新學年度開始。

幼兒教育補助費 爭從4歲起

林明溱昨也對在場的幼兒家長們表示，六都的幼兒教育補助是從四歲就開始，而其他像南投縣等非六都縣市，中央是從五歲開始，形成一國兩制，因此向中央大力爭取，希望比照六都，降低年齡從四歲開始補助。