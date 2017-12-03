〈中部〉阿里山森鐵圍欄 淪曬衣場

2017-12-03

〔記者曾迺強／竹崎報導〕國寶級的阿里山森林鐵路沿線圍欄，竟淪為民眾曬衣場。

衣物飄落恐影響安全 勸導不聽將開罰

嘉義縣竹崎鄉中山路六巷有五戶居民，常將自家衣物、棉被晾曬在屋前的鐵道圍欄，不僅有礙觀瞻，一旦衣物飄落軌道或被風吹捲進列車車輪，恐影響行車安全；林務局嘉義林管處將勸導改善，對屢勸不聽者，依「鐵路法」開罰。

竹崎鄉代理鄉長郭良江表示，當地居民在森鐵鐵道圍欄上或圍欄旁五公尺寬的巷道，架設曬衣桿晾曬衣褲、棉被，使得國內外遊客從車廂看到窗外，盡是五顏六色的衣物，實在影響地方形象有礙觀瞻，昨天已請村長、村幹事向居民宣導不要這樣做。

嘉義林管處上個月行文竹崎鄉公所，要求發送宣導單，改善居民在鐵道圍欄晾曬衣物亂象，但當地一名陳姓居民說，是記者採訪時才知此事，他自家沒有曬衣空間，才在圍欄曬布鞋、棉被等。

森鐵列車每日自嘉義北門站駛出後，到達下一站竹崎站前五百公尺，會經過中山路六巷的住宅區；一名王姓居民說，森鐵平日僅開駛往返兩班次、假日往返三班次，在鐵道圍欄或圍欄旁路面曬衣服，應不致影響行車安全，早就習以為常；不過，經媒體轉述如此行為會被林管處開罰，王某才趕緊收回棉被、貼身衣物。

嘉義林管處副處長李定忠表示，鐵道巡視人員看見沿線圍欄有吊掛衣服或占用等行為，會先規勸，屢勸不聽者，依「鐵路法」第六十八之一條開罰，當事人面臨一萬元以上、五萬元以下罰款。