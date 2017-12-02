〈南部〉小兒麻痺單親媽 不畏逆境養大2稚女

2017-12-02

〔記者邱灝唐／台南報導〕現年五十三歲的朱美足是位小兒麻痺患者，生命歷經諸多起伏，婚姻挫折、丈夫早逝，只能獨力養大兩名女兒，但不服輸的精神讓她克服命運的挑戰，也因此獲選今年南台南家扶中心的生命鬥士。

朱美足年幼因一場疾病染上小兒麻痺，十三歲就外出工作，更因母親早逝，她於廿一歲就得扛起養家重擔、照料年幼弟弟們，以及父親用錢需求。她在廿七歲時，透過相親認識丈夫，原以為找到一處遮風避雨的港灣，卻是另一段傷心的開始；朱美足回憶道，當初以為能用愛情改變花心、愛玩樂的丈夫，不顧家裡的反對，堅決下嫁，沒想到丈夫依然本性不改，甚至威脅她不准離婚。朱美足受盡委屈之餘，婚後不久就服安眠藥自殺，但可能是命不該絕，老天又讓她轉醒。

朱美足醒來之後，把心力都投注在大女兒身上，忽略丈夫酗酒、家暴等問題；丈夫之後也因「義氣」入獄，替從事情色交易的朋友擔罪，出獄後痛改前非，積極投入工作，從每天伸手要錢，轉為每個月能拿出幾千元貼補家用。可惜，厄運又再度來臨。

正當朱美足以為家庭終於重回軌道之時，丈夫卻在員工健檢時被測出肝癌，十天後更發現懷有二女兒，儘管親友都勸她拿掉，但因丈夫一句「女兒將來代替我陪伴妳」而留下。

丈夫在二女兒八個月大時過世，朱美足發揮「為母則強」的精神，將小孩拉拔長大，儘管近年來身體常有病痛，但就讀大四和高一的女兒是她的後盾；她也說，希望身體還能撐住，直到二女兒上大學。

朱美足的精神感動南台南家扶中心，因此獲選為今年「生命鬥士」公開表揚，藉此鼓勵同樣在逆境中求生存的家庭。