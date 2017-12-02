〈南部〉工廠偷排強酸廢水 監控半年查獲

2017-12-02

已要求停工並送辦

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市安定區一家鐵線工廠，長期利用雨水溝偷排橘紅色強酸廢水，並僱人把守，稽查相當困難。「環檢警結盟」經過半年監控埋伏，終於在上月底查獲偷排，目前命其停工且追繳不法利得，依法告發並移送地檢署偵辦。

嘉南大排上游呈現紅棕色

環保局表示，該處為鐵線表面處理工廠，業者為了節省廢水處理成本，長期偷排橘紅色強酸廢水，導致嘉南大排上游呈現紅棕色，嚴重影響水質。另外，業者也是「有備而來」，加高稽查難度。

環保局指出，工廠每日僅排放五至十分鐘，水量並不大，加上業者會派遣外籍移工看守，警覺性相當高，只能靠著環保局、環保署南區督察大隊、警政署保七總隊同仁輪班，利用儀器監測掌握排水頻率與時間才一舉破獲，兵分二路追查源頭和排水口，檢測出強酸廢水，目前依法命其停工且追繳不法利得，刑責部分則移送地檢署偵辦。

最高可處兩千萬罰鍰

環保局表示，依法最高可處兩千萬罰鍰，刑事部分最重可處五年有期徒刑。由於檢驗採樣的廢水仍需費時兩個禮拜，因此，相關裁罰得等結果出爐後才能確定，但只要驗出有銅、鎳、鋅等環保署公告危害人體的金屬，將會請地檢署偵辦。

不過，環保局也說，該工廠從事鐵線金屬表面處理，從製程中判斷，強酸廢水應含有氯化亞鐵和氯化鐵，一旦量大濃度高，就會對沿線的動植物造成危害；所幸業者排放量不大，經由河水的稀釋，並不會造成太大影響，只是顏色看起來相當驚人。