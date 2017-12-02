〈南部〉高雄ETC欠費大戶 交通運輸業居多

2017-12-02

〔記者黃建華／高雄報導〕ETC車輛通行費欠繳大戶要注意了！行政執行署已通令對全國前五十大滯欠ETC車輛通行費的大戶強力執行，其中，高雄有七個欠費大戶，大多為交通運輸業者，部分已允諾分期繳納，但也有欠費大戶，房屋已遭查封。

這一波專案執行ETC欠費大戶清單中，高雄分署有七位義務人列全國前五十大的大戶，多為交通運輸業者。

金額最高的交通公司欠費六一二件，滯欠金額高達三十三萬餘元，在執行人員強力執行與勸繳下，已先繳交三萬元，並承諾餘額將於十天內處理完畢。另有一家運輸公司欠費一三六二件，滯欠金額二十六萬餘元，因公司負責人已死，董事不知去向，公司人去樓空，尚在積極調查公司董事行蹤以及可供執行的財產。

另有一家交通公司欠費三三八筆，滯欠金額二十一萬餘元，已經從其存款中扣足所欠金額，將可悉數繳清。

果菜行房屋遭查封

不過，有一家果菜行欠費三四四件，滯欠十七萬餘元，已被查封位於前鎮區嘉陵街房屋，將定期傳喚義務人處理欠款，若拒不繳款，將拍賣其屋抵償，絕不寬貸。

還有一家貨運公司欠費二二六筆，滯欠金額十萬餘元，高雄分署已經扣得其存款四萬餘元，餘額義務人申請分期繳納，每月繳三萬元。另一通運公司欠費四○五件，滯欠金額九萬餘元，已發文扣押其存款及公司帳款。

此外，也有一家禮儀社欠費四一七件，滯欠金額八萬餘元，高雄分署已經扣得其存款一萬五千餘元，餘額義務人申請分期繳納，每月繳納一萬四千餘元。