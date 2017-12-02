〈南部〉澎湖美麗海灣 遭中國海廢淹沒

2017-12-02

議員要求向中國發聲抗議

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最美麗海灣遭中國海洋廢棄物淹沒！縣議員陳慧玲建議縣長陳光復，明年舉辦世界最美麗海灣組織年會期間，協同會員國共同召開國際記者會，針對中國海洋廢棄物肆虐澎湖最美麗海灣，向中國發聲抗議並索賠。

據統計4成疑似來自中國

陳慧玲表示，位居台灣海峽中間的澎湖群島星羅棋佈，漫長的海岸線長達三百多公里，是澎湖人最重要的資產。但是東北季風一起，各地海灘便堆滿海漂垃圾，一年比一年嚴重。據統計有四成疑似來自中國，因此每年花費龐大預算與人力物力去處理這些垃圾。

世界海廢800萬噸 中國佔340萬噸

根據海洋公民基金會統計，台灣、日本、韓國及美國海廢調查小組研究報告，世界每年八百萬噸海廢垃圾，其中三百四十萬噸來自中國，珠江三角洲是最大出口，而澎湖則受海流影響為第一個上岸堆積的縣市，成為世界海廢問題第一個關口；澎湖縣環保局去年淨灘資料顯示，淨灘長度二千九百五十八公里，清出六百三十四．七八公噸海廢。

其實早在一○五年陳慧玲就要求澎湖縣政府，應就來自中國的海漂垃圾充斥澎湖海邊，自力救濟前往台北召開國際記者會，向中國抗議，但縣政府並未理睬。

由於「世界最美麗海灣組織」年會明年將在澎湖舉行，澎湖縣政府編列二百五十萬元召開國內外記者會各一次，陳慧玲建議應在年會期間安排一場國際記者會，協同各會員國一起發聲，呼籲全世界正視海漂垃圾的問題，揭發中國只顧經濟發展，不顧全球自然生態的行徑，並向中國提出抗議或是索賠。

縣長：盼比照金門 運回中國處理

針對陳慧玲議員建議，縣長陳光復已發函陸委會，希望比照金門模式，將海漂垃圾運回中國處理；同時明年環保署將在澎湖舉辦環境保護和國際港灣論壇，將向世界發聲，共同重視海漂垃圾問題。雖然海廢不易在外形上辨識，但根據海洋公民基金會統計，去年海廢寶特瓶統計，來自中國占二十七．七％，高居第一位，其次為印尼、菲律賓。