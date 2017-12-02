〈南部〉台東社宅抽籤選屋 明年10月前入住

2017-12-02

43戶有19戶被選走 24戶明年1月登記

〔記者張存薇／台東報導〕「只租不賣」的台東縣社會住宅安居家園昨天抽籤選屋，共有十九戶被選走，社會處長曹劍秋表示，預計明年十月前可入住，剩下廿三戶二房型、一戶無障礙房型，將於明年一月底公告第二波登記，有意願租屋者可先向社會處社會救助科預登記。此外，由建設處主辦的三百戶幸福住宅均已完成選屋，本週起開始寄發合約通知，請申請者注意。

安居家園位在台東市中華路一段巷內，耗資一點七億元興建，分兩棟、六層樓，包括十戶三房型、卅一戶二房型及兩戶無障礙房型共四十三戶，登記限制有家戶總收入約每月三萬四千三百三四十四元以下、無自用住宅，未來入住包含家具及簡單裝潢，符合資格者最多可租屋六年，每月租金為市價六成、約四千多到六千多元。

社會處表示，安居家園第一波登記時，剛好碰到「幸福住宅」也預登記，民眾還是比較想買一個自己的家，所以第一波登記約卅人、資格審查通過者廿人，不過最近詢問想租安居家園的電話變多，約廿人預約將登記。

施工進度超前 明年8月可完工交屋

曹劍秋表示，目前安居家園工程進度略超前，預計明年八月可完工交屋，希望明年十月前可入住。

至於位在康樂火車站旁的幸褔住宅也有申請資格限制，三百戶均已完成登記，建設處即日起到年底前將分批寄出合約，請登記者簽約繳交自備款。建設處說明，幸福住宅貸款約七成，自備款為三成，簽約時必須繳十萬元保證金，預計後年春節前完工、交屋前要繳清自備款，如果最後仍有民眾棄權不簽約，最快明年春節前後將依順序通知已登記、但還未選屋的民眾辦理。