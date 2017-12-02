〈南部〉屏東小綠人轉大人 紅燈秒跪玩求婚

2017-12-02

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警局交通隊委託設計的創意號誌桿、斑馬線及進化版的讀秒小綠人，將運用在嶄新的屏東站前廣場路口，正進行公開招標，這項國內首創的道安設計可望在明年亮相，未來過馬路、等紅燈將變得更有樂趣。

號誌桿、斑馬線 隨燈號轉換變色

透過電腦模擬畫面，新版號誌桿將隨著燈號轉換而變色，行人專用的斑馬線，也會配合節奏變換顏色，當綠燈時，燈桿整支都是綠的；快變成紅燈時，燈桿及斑馬線開始閃爍，提醒行人加快過馬路的腳步；紅燈時，燈桿呈現紅色、斑馬線跟著變綠，視覺效果顛覆傳統號誌印象。

交通隊還設計出進化版的紅綠燈讀秒小綠人，有別於原版樣貌，不再形單影隻，而是出雙入對的「小情侶」，綠燈時，小綠人情侶手牽手開心漫步斑馬線，紅燈時，轉換成求婚畫面，還有紅色的心形圖案，讓人會心一笑，等紅綠燈變得有趣，不再心煩氣躁，可「吸引」民眾樂於遵守交通號誌。

公開招標中 明年屏東站前廣場亮相

縣警局交通隊表示，嶄新的屏東火車站，站前縣民廣場及公車轉運站將在明年啟用，屆時站前廣場路口人潮進出頻繁，適合設置新式號誌桿、斑馬線及進化版讀秒小綠人，目前正進行招標，初期先投入三百萬元經費，未來將逐步推廣於各公園及休閒綠帶路口。