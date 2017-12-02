〈南部〉易肇事路段裝爆閃燈 麻豆交通事故銳減

2017-12-02

〔記者楊金城／麻豆報導〕真的是功德一件！麻豆警分局有十一個派出所集資購買三十個爆閃燈裝設在易肇事路段，入夜後會發出藍、紅光，警示、減少車禍效果好，去年分局轄區交通事故造成十九人死亡，今年一到十一月死亡十人，減少九人，功德無量。

分局長蔡進閱說，車禍造成人員死傷，家庭可能因此破碎，影響社會層面大，警察整頓交通不是只有取締告發，預防車禍發生才是上策。一個爆閃燈（警示燈）將近四千元，如果能因此減少車禍發生，降低人命損傷，錢花得值得，好事一件。

分局的十一個派出所有的獲警友站支持，有的由社區民眾捐贈，加上員警也出點錢，今年初集資先購買十五個爆閃燈，並在派出所轄內易肇事路段、路口裝設，因警示、減少車禍的效果不錯，昨天又集資買了十五個，近日就會裝設。

爆閃燈裝有太陽能光電板供電，入夜後自動點亮閃燈，LED燈發出的藍、紅色燈光十分醒目，很像警車車頂的警示燈，用路人遠遠的就能看到，以為前有警車，就會減速慢行，達到在易肇事路段減少車禍發生的效果。

麻豆分局交通組組長宋文達說，去年分局轄區A1類交通事故（廿四小時內死亡）造成十九人死亡，A2類交通事故（有人受傷）有一千四百零四件，裝了爆閃燈後，今年一到十一月A1類車禍死亡十人，比去年減少九人，A2類交通事故降到一千二百廿一件。