〈南部〉雞蛋芬普尼殘留量放寬 消保團體抗議

2017-12-02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕食藥署日前決議放寬雞蛋殘留農藥芬普尼標準，從過去的不得檢出，大幅放寬至10ppb，引起消保團體不滿，昨天前往行政院南部聯合服務中心陳情，呼籲食藥署暫停公布這項措施，須邀請各地消保團體重新討論。

籲食藥署暫停公布 重新討論

衛福部食藥署與農委會日前舉行「食品衛生安全與營養諮議會」，決議放寬雞蛋殘留農藥芬普尼標準，從過去的不得檢出，放寬至10ppb，主因是考量家禽飼料恐有芬普尼殘留。

這項決議引起台灣消費者權益發展協會不滿，認為不顧消費者健康，昨天前往行政院南部聯合服務中心陳情。

消保團體：放寬值是在毒小孩

該協會理事長陳啟中指出，食藥署是以六十公斤成人的標準，推算出10ppb的放寬值，但對於體重只有十公斤的小孩子，毒量等於是六倍，尤其雞蛋是小孩子成長的營養來源，很多家庭幾乎每天都給小孩吃雞蛋，一旦放寬雞蛋芬普尼殘留量，根本是在「毒小孩」。

陳啟中強調，目前坊間的雞蛋八、九成以上都合格，無芬普尼殘留，政府豈可為了一成的蛋農、農藥商，犧牲國人的利益？

高雄市議員吳益政到場聲援表示，政府對食安管制不夠嚴謹，正確做法是輔導蛋農的生產環境更好，而非放寬農藥殘存。

行政院南服中心 將轉交陳情書

台灣消費者權益發展協會秘書長呂英瑋說，食藥署與農委會的會議，與會的專家也有疑慮，且完全沒邀請消保團體參加，他呼籲食藥署暫停公布這項措施，邀請各地消保團體重新討論。

陳啟中並遞交陳情書給行政院南部聯合服務中心，由組長夏萬春代表接受，將轉交衛福部食藥署。