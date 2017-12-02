〈南部〉校園周邊夾娃娃機 查獲爆乳玩偶

2017-12-02

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市稽查廿三處校園周遭「娃娃機」機台，查獲爆乳性感玩偶、女僕裝等疑涉色情用具，家長認為接送小孩看到會尷尬。

23處查出有色情等商品

高雄市教育局昨天表示，上週發函到高中職及國中小協助清查周遭兩百公尺內「娃娃機」，為近年首度普查，總計從十一月廿三日起到十一月廿九日間，在兩百四十六所學校周遭查獲廿三處提供色情、賭博、電子菸形狀商品，擺放地點包括周邊暗巷、車站、網咖及釣蝦場，機台可能讓學生聚集滋事，依法請求警方支援查扣。

依法將請警方支援查扣

據了解，教育局發文曾引發基層教師不滿，認為非教職本業工作，而高雄市教育產業工會理事長廖建中也批評勤務加重，認為市府曾要求茄萣區學校老師暑假去海域巡邏，又要調查學校周遭是否有夾娃娃機。

教育局表示，接獲家長陳情擔憂孩子流連夾娃娃機店，誤觸含有色情、血腥或暴力商品，初步訪查發現夜市機台有骰盅、點菸器、女僕裝，需依法取締，工作沒有強迫性，也不會要老師冒險訪查。

呂姓家長說，兩個小孩年紀小，看不懂玩具，但接送途經機台難免尷尬，過去沒在校園附近發現機台，推測可能在夜市、超商擺放，建議依法拉開距離。

教育局軍訓室指出，依據兒童及少年福利與權益保障法四十七條及菸害防制法第十四條規定，成人用品應距離校園兩百公尺以上且不得製造販售，稽查後將由警方與高雄市經發局協助查扣，並納入校外聯巡路線加強巡查，提醒學生不要接觸違規物品及高風險場域。