〈南部〉卑南溪風飛砂 台東議員促罰8河局

2017-12-02

已施做水覆蓋工法 局長：會再努力

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣議會定期會昨天是延會第一天，審議環保局明年度預算，因強烈東北季風來襲，縱谷沿線鄉鎮及部分台東市區出現惱人風飛砂，縣議員江堅壽、張卓然直指禍首是負責卑南溪整治的第八河川局，要求環保局開罰，八河局長蔡宗憲無奈地說，今年已在卑南溪流域施作三百六十三公頃水覆蓋工法，但卑南溪流域範圍太大，會再努力。

縣議會昨天審查環保局歲入「行政規費收入」科目時，遭卑南鄉兩位議員江堅壽、張卓然砲轟。江堅壽質疑環保局「罰金收入編太少」，他說，全台東最大的汙染源就是卑南溪，風飛砂也是讓縣民抨擊最多的地方，台東雖然沒有PM2.5，卻有超級砂塵，應該重罰八河局，八河局也應該向台東縣民道歉。

張卓然則說，現在不但台東市有風飛砂，縱谷的關山鎮及鹿野、卑南鄉都很嚴重，環保局不能老是只向老百姓開罰，八河局的工程「製造」風飛砂也要罰！

環保局長謝清泉表示，外縣市的確有這樣的案例，但最後法官認定風飛砂是大自然現象而沒有開罰，八河局已調用六台怪手因應施作水覆蓋法。這兩天的風飛砂是利吉大橋往上游關山、鹿野卑南溪河段河床太高導致，會請八河局再增加水覆蓋法經費，加速推動。

蔡宗憲表示，已完成關山電光、鹿野瑞源等大橋兩側水覆蓋法，但卑南溪流域太廣，包括鹿野、延平鸞山段、卑南山里段都還待施工，明年度已爭取到九百五十萬元預算，會持續施作到明年三、四月。