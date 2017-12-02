〈南部〉27人當選無效、涉賄判刑 屏東追回136萬補貼款

2017-12-02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣本屆民選公職人員光是補選就有二十一次，民代遞補也達八人，創下地方選舉史紀錄，連帶因賄選遭判刑或當選無效，追回選票補貼款者高達二十七人，總金額逾一百三十六萬元，目前均已繳清。

本屆繳回金額最高28.5萬

依「公職人員選舉罷免法」規定，候選人在應當選一人以上的選區，得票數達當選票數三分之一，應當選人數兩人以上選區，得票數達當選票數二分之一以上時，可獲每票三十元補貼款；一百年五月選罷法修法又規定，接受補貼者在選舉行賄、當選無效等審判定讞後，必須全部繳回補貼金額。

屏東縣選舉委員會統計，從一百年修法後至今，總共追回二十八人的補貼款、總額一百三十七萬餘元，其中一人屬上屆，本屆則有二十七人，追回一百三十六萬八千餘元，其中金額最高二十八萬五千餘元、金額最低六千四百二十元。

鄉鎮長6人、縣議員1人

選委會指出，本屆遭追回補貼款的二十七人中，鄉鎮長佔六人，包括三地門鄉許阿桃、里港鄉張有權、鹽埔鄉呂清輝、鹽埔鄉葉明博、琉球鄉陳隆進，五人當選後均被判當選無效；另霧台鄉麥秋春雖未當選，但因涉行賄也被追回補貼；縣議員部分有陳昭忠一人，其餘二十人為村里長或鄉鎮市民代表。

屏縣選委會在收到法院判決文後，即通知候選人將補貼款繳回國庫，二十八人限期內均繳回。