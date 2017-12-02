〈台北都會〉《塞車難解》北市路口搶快未淨空 先宣導後開罰

2017-12-02

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市多處地點塞車嚴重，除因車輛太多、路幅有限，駕駛路邊隨意停車也是一大問題。為此，台北市警察局研擬加派警力加強取締，即日起至二十日先啟動「路口淨空」宣導，針對中華路與成都路口、承德路與市民大道路口等處，若不願配合，將依道路交通管理處罰條例開罰六百元以上、一千兩百元以下罰鍰。

警察局表示，部分駕駛會貪圖一時便利，直接把車開到設有交通號誌的交岔路口或黃網線區域。當前行或轉彎車道交通壅塞，行進方向交通號誌還是綠燈時，會把車開到交岔路口內，未能保持路口淨空，導致號誌轉換後，妨礙橫向車輛通行。

警察局將全面啟動路口淨空宣導，即日起至二十日，每週一至週五，上、下午尖峰時段，於人、車潮眾多路口，由義交人員舉牌宣導「路口淨空」觀念。加強宣導地點包括中華路與成都路口、承德路與市民大道路口、民權東路與松江路口、信義路與建國南路口、中山北路與中正路口、木柵路與興隆路口。

對於市議員秦慧珠前天批評台北市十大塞車路段，市警局說，將研擬五項策進作為，分別為派遣員警義交加強疏導、啟動路口淨空宣導、適時調整號誌時制、適時提出交通改善建議及加強違規停車取締，特別是尖峰時段易壅塞路段違規停車加強驅離、取締及拖吊。