〈台北都會〉行政院站變「功德院」站 北捷：再犯罰1千5

2017-12-02

〔記者黃建豪／台北報導〕行政院長賴清德「功德說」引起討論，青年團體不滿其發言，發起「功德院長長久久正名行動」，將行政院站的公車站牌改為「功德院」站，台北車站捷運站的指示標語也遭殃。面對青年團體不排除擴大行動，受害單位雖未主動追查，但公車聯營管理委員會聲明，擬請律師追究法律責任，台北捷運公司也說，已通知捷運警察隊，這次不追究，未來若再被塗改、張貼，就會依大眾捷運法第五十條開罰一千五百元。

多個青年團體共同發起活動，批評行政院傾向資方，因此將行政院諷刺為功德院，更以貼紙竄改行政院相關路線的公車、捷運站牌，自稱是「正名」。

台北市公共運輸處指出，不明人士恣意更改「功德院」，昨上午七時發現後，台北市公車聯營管理委員會立即派人巡查，確認遭竄改的公車站牌只在行政院站周邊三處，分別為行政院站、中山南路站、鎮江街站，影響卅七條路線，已在昨天上午九時清除。

北捷公司表示，指標資訊圖遭人塗改，主要集中在台北車站出入口處，看到就清除，並沒有統計遭塗改數量，已通報捷運警察隊協助處理。

面對青年團體號召擴大行動，公運處、公車業者並未主動追查，但公車聯營管理委員會強調，研議委請律師維護權益。

北捷新聞課長凌啟堯則說，違規張貼「功德院」貼紙者，被捷運警察隊抓到，將依大眾捷運法第五十條第一項第九款「於大眾捷運系統禁止飲食區，嚼食口香糖…或其他一般廢棄物」，處一千五百元罰鍰。