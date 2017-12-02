〈台北都會〉北市推智慧水表 明年1800用水大戶優先裝

2017-12-02

一般民眾可向在地營業分處申裝

〔記者蕭婷方／台北報導〕智慧時代來臨，水表智慧化提供即時用水量偵測，並主動偵查異常狀況，減少浪費水資源，聰明省荷包。台北自來水事業處昨表示，明年預計優先裝設大型飯店、商場等一千八百用水大戶，並開放一般民眾申裝，可向在地區域營業分處申請，保固八年。

北水處昨舉辦「智慧水表推廣成果及智慧化用水自主管理」分享會，業務科股長陳永松表示，以往每月或每二個月定期派員到住家或公司抄水表，易造成民眾不便，若有計費疑義也無法立即解決問題。智慧水表取代人工抄表，不僅提升用戶隱私，透過手機或電腦，用戶也能即時查詢用水量和主動偵測用水異常狀況。

智慧水表裝設價格分為建置費及運轉費，建置費視水管大小及加值服務項目價格不一，最低一千三百八十元，最貴的套組則要三百六十萬元；運轉維護費以建置費四十八％計收，包含定期保養、非保固的臨時狀況排除等服務。

據統計，台北市用水大戶約一千八百戶，在全市一六五萬用水戶中，佔比僅○．○○一％，用水量卻佔總體近兩成，這些大戶有政府機關、學校及商業大樓等。

北水處將先針對每月用水量超過一千度的大用水戶推動裝設智慧水表，目前已裝設八百五十戶，預定明年完成一千八百戶。詳情可上北水處官網：http://www.water.gov.taipei/查詢。