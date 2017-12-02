〈台北都會〉警頻傳風紀案 柯發飆：追殺到底

2017-12-02

警局長盼勿擠牙膏式辦案

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市多次爆警局包庇地下賭場的重大風紀案件，市長柯文哲昨於晨會發飆十來分鐘，向警察局長陳嘉昌表示，無法忍受任內有風紀案件，「有問題的人一定要追殺到底」。現場陳嘉昌回應，涉貪案檢調於十月、十一月各發動一次搜索，希望能將警界害群之馬一次清除掉，不要分段處理、擠牙膏式辦案，並承諾會進行分段整肅。

市警局嚴格執行六年條款

陳嘉昌會後受訪時表示，將嚴厲處分涉案員警，事證明確、法院起訴就停職，若判有罪即免職；警界「六年條款」也會嚴格執行，不會讓員警在一個轄區超過六年，市警局目前已規劃肅貪，要將不適任的員警、派出所所長做業務調整。

柯文哲上任以來萬華分局頻爆員警涉包庇地下賭場，二○一五年有陳、楊、邱姓三名偵查佐，涉嫌於二○一三年間包庇萬華區的麻將、天九牌賭場；今年十月又再傳萬華分局莒光路派出所、警備隊及文山一分局等單位多名員警涉包庇賭場案，檢調已約談多名員警及業者。

據與會官員轉述，警察局昨於晨會上報告業務，柯文哲突然談及新北地檢署偵辦台北市萬華警分局員警涉包庇賭場一案，現場動怒向陳嘉昌表示，一案有多名員警涉案實在太誇張，無法忍受任內有警察涉及風紀問題。

警察局指出，萬華為北市較老的社區，賭場、色情場所等易產生風紀問題的場所較多，未來會加強取締業者。