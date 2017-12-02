〈台北都會〉大馬僑領楊忠禮遺愛 500萬捐金大

2017-12-02

〔記者吳正庭／金門報導〕已故的馬來西亞僑領丹斯里拿督斯里楊忠禮是金門籍，他遺愛故鄉，家屬秉持楊忠禮生前熱心家鄉教育，再度捐贈新台幣五百多萬元給國立金門大學，金門各界明年一月將舉辦追思會及音樂會，緬懷楊忠禮愛鄉的胸襟。

金門大學表示，楊忠禮是金門大學名譽校長，家族從二○○五年就陸續捐款給金門大學，總計已六千六百多萬元，他也另外引薦鴻海董事長郭台銘捐出價值三千多萬元的電腦，合計近一億元的資源挹注金門大學。

金門縣副縣長吳成典推崇楊忠禮「不忘本」，是企業家回饋家鄉的典範，他表示，楊忠禮生前經常提醒子孫「我們是金門人」，讓金門人同感驕傲，典型在夙昔。

金門大學表示，「丹斯里拿督斯里」是馬來西亞聯邦榮譽制度的封銜，由馬國最高元首冊封的終身榮譽，「拿督斯里」比大眾熟知的「拿督」位階更高，楊忠禮也曾獲得前總統馬英九頒授四等景星勳章。

金門大學表示，楊忠禮在十月十八日過世，家屬秉持他生前關懷故鄉發展的精神，再捐出五百多萬元，盼協助金門大學延攬國內外傑出學者專家，提升教學品質及學術發展。

金門大學主任秘書呂立鑫表示，為表達金門鄉親緬懷楊忠禮一生風範，感念他生前貢獻良多，將於明年一月二十六日、二十七日舉辦紀念音樂會暨追思會。