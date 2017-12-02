〈台北都會〉推廣「可食地景」20優選單位受表揚

2017-12-02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市府農業局昨天在土城區頂欣社區舉辦「綠美化與可食地景」表揚會，市長朱立倫表示，新北市推動「可食地景」已達四一三處，不但達到環境綠美化的效果，也提供社區民眾及老人共餐的新鮮健康食材。

農業局長李玟表示，新北市從七年前鼓勵社區推動環境綠美化，近年更力推「可食地景」政策，希望各社區為環境多元加值，昨天挑選廿個優選單位接受表揚。

土城區頂欣社區推動環境生態保育、改造閒置土地，工作成效斐然，將「可食地景」、「生態保育」、「蝴蝶復育」三件事合而為一，社區發展協會人員昨天以「可食地景」的農作收成，製作多種菜色佳餚，提供得獎團隊和來賓品嚐；社區發展協會理事長許山英說，「可食地景」的蔬果不但新鮮，而且沒有農藥，帶給社區民眾健康與歡樂。

市府綠美化景觀處長謝宏偉表示，新店區博覽天下梵谷特區管理委員會，號召社區民眾將原本乏人問津的後花園引入可食地景，種植各式蔬果與香草植物，成為社區鄰居共同經營與收成的美麗園景，並促進鄰居聯繫感情；新莊區雙鳳里辦公處將原本閒置荒廢的都市土地，變成遍布綠色生機的「摘果樂」可食地景，也讓社區民眾樂於參與、共享。

李玟說，農業局正在推廣與企業合作的「公私家菜計畫」，在辦公大樓屋頂推廣種植「可食地景」，藉由公私協力營造美景，成為員工紓壓放鬆的休閒區域。