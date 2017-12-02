〈台北都會〉捐106萬退休金 公務員贈復康巴士

2017-12-02

王賜福人如其名

〔記者何玉華／新北報導〕在新北市雙溪公所服務卅多年退休的王賜福，拿出退休金一○六萬元購買一輛復康巴士捐贈給新北市政府，市長朱立倫昨天代表受贈時非常感動，他說，許多公務員一生奉獻在為民服務上，退休了也不計較年金，王賜福慷慨捐贈退休金來回饋社會，「賜福人民」，人如其名。

王賜福今年八十五歲，身體硬朗，他昨天早上獨自從雙溪搭火車到市府參加復康巴士捐贈儀式，他說，太太本來要陪同出席，因最近感冒身體不適，他獨自搭火車到板橋車站，再走路到市政府；社會局長張錦麗得知，會後趕緊安排同仁送他到火車站再搭車返回雙溪。

王賜福說，經常看到報紙刊登捐贈復康巴士的報導，印象最深的是新莊區從事資源回收的阿嬤，將辛苦積存的積蓄購買復康巴士，鼓舞他決定捐贈部分的退休金，獲得太太和家人的一致支持，他長期住在雙溪，更能體會復康巴士對於偏鄉地區身障朋友或年老行動不便長者的重要性。

王賜福在台北縣時代的雙溪鄉公所服務卅多年，他從基層課員做起，最後擔任兵役課長兼秘書，民國八十八年退休後，因為人正直熱誠且熟稔地方事務，深受地方人士敬重，又被公所聘為調解委員，一做就是十年、退而不休。

市長感謝善心義舉

朱立倫再三推崇王賜福的善心義舉，他說，王賜福一生在基層服務，退休了並不計較年金多寡，反倒是拿退休金來買車捐贈，而且還持續在地方服務，非常令人敬佩，這是新北市第四百四十輛復康巴士，市府一定會善加利用，造福偏區的身障朋友和失能長輩。