〈台北都會〉北市「設計之都」砸錢辦遭指正 換名目續編

2017-12-02

〔記者蕭婷方、郭安家／台北報導〕北市文化局歷年配合世界設計之都編列上億元經費，以硬體設施妝點北市角落，去年均遭審計部指正，執行內容與計畫差異過大，整體欠缺規劃。但市府仍在一○六年度轉換名目編列一．三八億元的「設計推廣專案計畫」預算，一○七年度再編列近億元預算。北市議員簡舒培檢視實際成果發現，預算不僅九成外包，且花大錢做的設計卻是設了又拆，痛批北市府拿納稅人血汗錢當冤大頭。

簡舒培表示，北市一○六年度所做的裝置藝術或設計裝置多為臨時性公共藝術，活動期間短暫擺設後就移除；此外，活動斥資舉辦，用於美化市容等讓民眾有感的硬體建設則不到一成。簡舉例，今年八月市府前廣場生活景觀改造計畫，花掉近六百萬，但花在十座快速球運動裝置卻不到十萬元，且活動一結束就立刻拆除；圓山捷運站出口現正展出的一座溜滑梯「藝術樂園」也是一樣，花了五百多萬辦活動，硬體設施卻僅九萬五千元。

簡指出，推展地方公共藝術、文化設施都要與民眾生活有關，現都只是舉辦煙火式活動，只是被廠商當做冤大頭。

簡舒培進一步指出，北市設計推廣亂花錢，一路執行下來，北市內在與外觀都沒有改變，十一月時市長柯文哲還指示明年要再成立專案辦公室，進行常設性業務討論，質疑成立用意。

北市文化局主秘劉得兼回應，設計推廣為城市設計的理念推展，今年有與捷運局、公園處合作製作大型遊具進行活動推廣，未來也會依照這幾年執行狀況進行業務調整。