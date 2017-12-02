〈台北都會〉北市文化設施發展基金預算 明年爆增5倍

2017-12-02

議員批規避監督 質疑為選舉籌錢

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長選戰明年開打，選舉經費哪裡來？市長柯文哲疑從不受議會監督的特種基金動手腳。攤開北市府一○七年度預算，文化局預算雖沒明顯增加，但撥充「台北市文化設施發展基金」預算卻高達七．七億元，比去年暴增五倍多、占文化局總預算支出達三成四；此外，市府並透過北市文化局所屬「財團法人台北市文化基金會」操盤選戰。

北市文化局一○七年度預算支出計廿二億七千萬，較以往大砍文資保存、藝文工作推動、文化設施整建及建築設備等經費，比去年少二．七億元，但撥充到不受議會監督的特種基金及文化基金會的預算共十五．六八億元，高達總支出的六成九。

107年擬撥7.7億 較郝龍斌多3.5倍

特種基金與一般公務預算不同，動支不需先經過議會審查，可事後補辦，由於「彈性大」，被稱為市府的小金庫，動支彈性也常於選舉年做為「競選經費來源」。

北市文化設施發展基金自二○○九年成立以來，文化局每年平均撥補僅一億元；不過，每逢市長選舉年撥補金額就會暴增，明年預算數編列額度更達史上最高。據統計，每到市長選舉，九十九年度市庫撥了三億九千萬元，一○三年度撥二億二千萬元，一○七年度則撥七億七千萬元，比一○六年度一．五億元多了六．二億元，暴增五倍多，也比前市長郝龍斌最後一年的市長選舉年，多了三．五倍。

至於文化基金會，創立時不包含不動產部分僅五千萬元規模，目前已有近億元盈餘，每年市府還持續撥款挹注。攤開北市文化局歷年預算，每年預算項目至少有三成四指定要給文基會辦理業務，由於文基會受議會監管度低，人事也由政治派任，長久以來被稱為市長另一個小金庫。

根據市府預算書，一○七年度從文化局補助文基會的基本營運收入，帳面雖僅四億多，較一○六年度的三億八千萬元小幅增加，但加上其他細項總計高達七億九千多萬元，占文化局預算支出高達三成五，其中還不包含文化局許多委外業務。

張益贍調文化基金會 被疑選舉操盤

今年九月，市長柯文哲增加台北文化基金會一位副執行長，並欽點由市府顧問張益贍擔任，但據市府官員指出，張雖卸除北市顧問，看似遠離北市權力核心，不過明年雙北市長選戰還是由張操盤，張至今仍每週一參與北市長柯文哲中午的行程會議，兼負副市長陳景峻在新北市的選情。

該名官員也直指，「由於選舉要到了，張益贍負責選舉事務，還曾要（現任文化局長）鍾永豐把預算弄過去」。

北市議員簡舒培質疑，預算屬全民血汗錢，應用在公共事務上，文化基金會更不該找親信做門神，操作令人詬病；她批，市長拿市政資源幫自己打選戰，有違他長年主張公開透明的政治理念。

張益贍：只處理業務沒有輔選

對此，張益贍澄清，文基會預算與過去相比沒有特別增加，並澄清沒有協助輔選，僅處理文基會相關業務，與副市長陳景峻僅有業務往來，「選舉也只是聊天剛好聊到」。北市府發言人劉奕霆說，現談論選舉言之過早，目前府內未做選戰布局。

北市文化局主秘劉得兼回應，文基會預算沒有大幅變化，至於基金部分，明年度有許多修繕工程，才會暴增相關預算。